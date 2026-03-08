Пропали 3 детей: вот вопросы ко взрослым

Вчера в Подмосковье пропали 3 детей, в Звенигороде.

Версия следствия, что двое мальчиков и одна девочка пошли к подруге поздравлять ее с 8 марта. И утонули в Москве-реке. Более 2 сотен взрослых ищут пропавших детей. На берегу найден шарф одного из пропавших мальчиков.

Дети на реке зимой это уже опасная ситуация. Один из взрослых рыбаков видел этих детей, как они тонут. Но спасателям не позвонил. Говорит, потому что видел другого взрослого с телефоном. И решил, что тот звонит спасателям.

Когда что-то случается с детьми, нужно задавать вопросы к взрослым. Почему дети оказались в том месте? Почему взрослые-свидетели им не помогли? Почему один понадеялся на второго? Насколько вообще достоверны его показания? Дети воспринимают мир иначе от нашего восприятия его. Он не кажется им очень опасным, а вероятности событий кажутся боле оптимистичными. Поэтому о детях, особенно в критической или возможно критической ситуации, нужна особенная забота.