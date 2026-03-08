Пропали 3 детей: вот вопросы ко взрослым
Вчера в Подмосковье пропали 3 детей, в Звенигороде.
Версия следствия, что двое мальчиков и одна девочка пошли к подруге поздравлять ее с 8 марта. И
Дети на реке зимой это уже опасная ситуация. Один из взрослых рыбаков видел этих детей, как они тонут. Но спасателям не позвонил. Говорит, потому что видел другого взрослого с телефоном. И решил, что тот звонит спасателям.
Когда что-то случается с детьми, нужно задавать вопросы к взрослым. Почему дети оказались в том месте? Почему взрослые-свидетели им не помогли? Почему один понадеялся на второго? Насколько вообще достоверны его показания? Дети воспринимают мир иначе от нашего восприятия его. Он не кажется им очень опасным, а вероятности событий кажутся боле оптимистичными. Поэтому о детях, особенно в критической или возможно критической ситуации, нужна особенная забота.