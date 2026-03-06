Грязовчанин спрятал тело убитой вологжанки в нежилом доме

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Женщину искали более двух месяцев

Вологодское управление следственного комитета заявляет о раскрытии убийства 43-летней вологжанки, тело которой, завернутое в покрывало, было обнаружено 4 марта в нежилом доме по улице Пригородной. Ранее с сообщением о пропаже женщины в полицию обратилась ее родственница.

«При отработке круга общения женщины была установлена ее связь с жителем Грязовецкого округа. В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 36-летний мужчина признался в убийстве», - уточнили в региональном управлении следкома.

Как выяснилось во время следственных действий, грязовчанин убил женщину еще в декабре. Мужчина находился в гостях у знакомой и в ходе вспыхнувшей ссоры, задушил ее. После убийства он завернул тело в плед и спрятал в нежилом помещении.

В настоящее время мужчина задержан по подозрению в убийстве и признался в совершенном преступлении.