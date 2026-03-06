Подросток пострадал при столкновении автобуса и легковушки в Вологде

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды ДТП

Авария случилась около областной больницы

В Вологде в ДТП легкового автомобиля и рейсового автобуса травмирован 15-летний подросток. Авария случилась накануне на улице Лечебной около областной больницы.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по улице Щетинина, не пропустил автобус Нефаз, который отъезжал с остановки «Областная больница». В результате основной удар пришелся на правую переднюю часть «Калины».

Травмы в ДТП получил 15-летний пассажир легкового автомобиля. Который сидел на переднем пассажирском сидении. Подросток доставлен в больницу.