Дознаватель МЧС спас от гибели более десятка человек

Вологжане не подозревали о смертельной опасности

Дознаватель вологодского отдела надзорной деятельности и профилактической работы Егор Смирнов спас от гибели более десятка жильцов дома на улице Планерной. Ночью 1 марта Смирнов выехал по адресу, чтобы зафиксировать поджог двери на кухне второго этажа, которую жильцы смогли самостоятельно потушить.

«Подъехав к дому, Егор увидел, что в подъезде двухэтажного деревянного дома сильное задымление. Внутри на первом этаже оказалось ещё три очага пожара: горел мусор под лестницей, уплотнитель одной из дверей и вещи в нежилой комнате», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Дознаватель позвонил диспетчеру, начал тушить огонь подручными средствами и стал будить жильцов дома, которые не подозревали о пожаре. В результате горящий дом самостоятельно покинули 13 человек. Мужчину, который передвигался на инвалидной коляске, вынесли на улицу приехавшие пожарные.

Как уточнили в МЧС, до того, как их сотрудник начал стучать в двери, никто из жильцов не подозревал о смертельной опасности. Все они могли просто не проснуться следующим утром.