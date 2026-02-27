Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Молодой человек оказался с Алтая

Вологодские сыщики вычислили курьера мошенников, который забрал у пенсионерки почти 3 млн рублей.

Пожилая женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что ей якобы позвонил сотрудник полиции и заявил о том, что необходимо задекларировать сбережения. Пенсионерка отдала курьеру все свои сбережения - 2,9 млн рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России «Вологда» установили личность и местонахождение злоумышленника. Полицейские выехали в служебную командировку. 21-летний житель республики Алтай уже находился под стражей за аналогичные преступления», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На допросе задержанный рассказал, что работу нашел через популярный мессенджер. Работа заключалась в том, чтобы ездить по разным городам, забирать деньги и переводить их «работодателям».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.