Участковый из Великого Устюга погиб при странных обстоятельствах

Источник фото: Олег Спиридонов, Business Online

По факту гибели сотрудника назначена служебная проверка

В Великом Устюге при странных обстоятельствах погиб 33-летний участковый уполномоченный сотрудник полиции. Его тело было обнаружено в автомобиле на улице Гледенской еще 20 февраля, однако сообщение появилось только накануне.

«Следствием проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. В ходе процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщает региональное управление следственного комитета.

Также известно, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции и руководство ОМВД России «Великоустюгский».

Руководством регионального УМВД назначена служебная проверка. В некоторых группах Великого Устюга сообщают, что сотрудник погиб от огнестрельного ранения.