Часовню на улице Бурмагиных подожгли в Вологде
Опубликовано
Источник фото: Управление МЧС России по Вологодской области
Пожар произошел сегодня ночью
В Вологде неизвестные подожгли часовню, расположенную на улице Бурмагиных. Происшествие на территории возрождаемой церкви Николы Золотые кресты произошло сегодня около половины первого ночи.
Как пояснили в региональном управлении МЧС, на ликвидацию очага возгорания были направлены 20 пожарных на пяти автомобилях. Общая площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка деревянной часовни.
Предварительная версия возгорания – поджог.