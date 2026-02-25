Часовню на улице Бурмагиных подожгли в Вологде

Источник фото: Управление МЧС России по Вологодской области

Пожар произошел сегодня ночью

В Вологде неизвестные подожгли часовню, расположенную на улице Бурмагиных. Происшествие на территории возрождаемой церкви Николы Золотые кресты произошло сегодня около половины первого ночи.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, на ликвидацию очага возгорания были направлены 20 пожарных на пяти автомобилях. Общая площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка деревянной часовни.

Предварительная версия возгорания – поджог.