Пожар на фанерно-мебельном комбинате произошел сегодня в Череповце

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: МЧС России по Вологодской области

Происшествие случилось около половины третьего ночи


В Череповце сего произошел пожар на территории фанерно-мебельного комбината. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание случилось в бункере для хранения щепы. Огнеборцам удалось потушить пламя на площади 40 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание могло случиться из-за попадания в бункер искры от отопительной печи.

