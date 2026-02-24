Житель Грязовецкого округа погиб от непотушенной сигареты
Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области
Происшествие случилось сегодня ночью
В Грязовецком округе в огне погиб 53-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня ночью в частном доме деревни Бакшейка.
По информации регионального управления следкома, причиной возгорания могла явиться неосторожность при курении.
«Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти. В ходе процессуальной проверки будут установлены причины и очаг пожара», - уточнили в ведомстве.