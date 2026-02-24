Житель Грязовецкого округа погиб от непотушенной сигареты

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня ночью

В Грязовецком округе в огне погиб 53-летний мужчина. Происшествие случилось сегодня ночью в частном доме деревни Бакшейка.

По информации регионального управления следкома, причиной возгорания могла явиться неосторожность при курении.