Новости

Житель Чагодощенского округа погиб от непотушенной сигареты

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погиб в огне пожар

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области пожар

Происшествие случилось накануне в поселке Сазоново


Житель поселка Сазоново Чагодощенского округа погиб от непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне около половины десятого утра. Как пояснили в региональном управлении МЧС, местные жители позвонили в пожарную охрану и рассказали, что внутри одной из квартир дома №45 на улице Советской виден огонь. На

«С огнём удалось справиться на 48 квадратных метрах. В квартире звено газодымозащитной службы обнаружило 25-летнего мужчину. К сожалению, он погиб», уточнили в ведомстве.

Как установили специалисты, причиной трагедии стала неосторожность при курении со стороны погибшего.

