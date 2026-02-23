Три человека погибли в ДТП под Соколом

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла сегодня вечером

Три человека погибли в аварии на территории Сокольского округа. Авария произошла сегодня около 17:00 на 70-м километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, на трассе столкнулись «Белджи» и «Черри Тиго».

«В результате столкновения двух автомашин погибли находившиеся в «Черри Тиго» двое взрослых - мужчина 1994 г.р. и женщина 1986 г.р., и один несовершеннолетний - 12-летний мальчик. Второй находившийся в данной автомашине ребенок, 4-летний мальчик, с травмами госпитализирован», - сообщает пресс-служба УМВД.

Обстоятельства аварии уточняются