Водитель «Газели» погиб в ДТП под Грязовцем

Александр Черняткин
корреспондент
ДТП смертельные травмы

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

Автомобиль столкнулся с грузовиком


В Грязовецком округе погиб 71-летний водитель «Газели». Происшествие случилось накануне на 418-м километре автодороги Москва – Архангельск.

Как сообщает областное управление Госавтоинспекции, водитель «Газели» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовым КАМАЗом.

Водитель «Газели» погиб на месте аварии.

