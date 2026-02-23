Вологжанка и двое ее детей погибли под Ярославлем

Источник фото: Группа «Трасса М8 «Холмогоры» в соцсетях ДТП

Происшествие случилось на трассе М-8

В Ярославской области погибли 47-летняя вологжанка и двое ее детей. Происшествие случилось накануне на трассе М-8 на территории Даниловского района Ярославской области.

Как сообщает портал «ЯрНьюс», на трассе столкнулись «Лада Гранта» и грузовой «Ситрак». В легковом автомобиле находилась семья из Вологодской области, которая ехала в Ярославль. Кроме 47-летней женщины, которая была за рулем, в салоне находились ее 22-летняя дочь и 14-летний сын. Все они погибли в результате ДТП.