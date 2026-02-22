Вологжанин пытался убить свою сожительницу

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Происшествие случилось на улице Некрасова

В Вологде задержан 42-летний мужчина, который пытался убить свою сожительницу. Происшествие случилось накануне в доме на улице Некрасова.

«21 февраля 2026 г. 46-летний житель г. Вологды, распивавший спиртное в квартире 42-летней сожительницы, на ул. Некрасова, нанес ей удар кухонным ножом в грудь. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи транспортировала пострадавшую в больницу», - сообщает региональное управление следкома.

Как посчитали следователи, мужчина хотел убить свою гражданскую супругу, однако довести до конца преступление не смог, поскольку женщине была оказана медицинская помощь.

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.