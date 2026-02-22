Огнеборцы спасли четырех человек в Вологде

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Происшествие случилось сегодня на улице Планерной

В Вологде огнеборцы спасли четырех человек во время пожара. Происшествие случилось сегодня на улице Планерной в областном центре. По информации регионального управления МЧС, в начале четверного утра в доме №10 загорелась общая кухня.

«На место были направлены 22 специалиста и 7 единиц техники. Сотрудники МЧС России вывели на улицу в спасустройствах 4 человек, ещё 8 эвакуировались самостоятельно» - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь уничтожил внутреннюю отделку кухни, а также кресло и диван.

Специалисты рассматривают две версии происшествия - поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.