Пять человек погибли при странных обстоятельствах в Бабаеве

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Прокуратурой по факту гибели проводится проверка

В Бабаеве при странных обстоятельствах погибли пять человек – трое мужчин 1992,1993,2002 г.р. и две молодые женщины 2006 г.р.). Трагедия случилась в гаражном боксе на улице Юбилейной.

По неофициальным данным, компания сидела в гаражном боксе, который отапливался небольшой металлической печью «буржуйкой». Огонь с печи перекинулся на одеяло, закрывающее ворота, а под ним был пенопласт, выделяющий при горении ядовитый дым.

«Сообщение о задымлении в гаражном кооперативе поступило в пожарную охрану в начале шестого. По прибытию на место вызова сотрудники МЧС России горения не наблюдали и тушение не проводили», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Известно, что погибших обнаружил их знакомый: он стучал в закрытую дверь, и когда понял, что ему не откроют, вскрыл дверь гаража. Для этого ему пришлось срезать дверные петли.

«По поручению прокурора области Андрея Тимошичева прокуратурой Бабаевского района организована проверка по факту гибели нескольких людей при пожаре», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Следственный комитет возбудил головное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

По заявлению вологодского губернатора Георгия Филимонова, родственникам погибших будет оказана необходимая помощь за счёт средств областного и муниципального бюджетов.