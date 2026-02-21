На Вологодчине преступная группа похищала деньги у участников СВО

Источник фото: УФСБ России по Вологодской области

В составе группы – три человека

В Вологодской области задержаны участники преступной группы, которая занималась хищением денег у участников специальной военной операции. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

«По версии следствия, фигуранты, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 2025 по 2026 год подыскивали граждан со сложной жизненной ситуацией, склоняли их к передаче банковских карт, на которые зачислялись выплаты, положенные гражданам, заключившим контракт. Фигуранты убеждали потерпевших оформить на них право распоряжения и пользования денежными выплатами военнослужащим и получали доступ к их расчетным счетам», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время по делу задержаны три человека. В списке пострадавших – трое жителей Вологодской области, к которых в общей сложности похищено около 8 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что следствие провело обыски в квартирах подозреваемых, в ходе которых изъяты банковские карты, платежки, доверенности и другие документы.