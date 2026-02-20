Жесткое ДТП двух автомобилей «Лада Гранта» произошло под Вологдой

Источник фото: УМВД России по Вологодской области

В аварии травмы получили три человека

Под Вологдой сегодня произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада Гранта» - черного и красного. ДТП случилось в восьмом часу утра на 26-м километре обхода Вологды.

По информации управления Госавтоинспекции, 45-летний водитель черной «Лады», которая двигалась со стороны Архангельска, не справился с управлением, в результате сего машину вынесло не встречную полосу, где она врезалась в красную «Гранту».

В результате ДТП травмы получили три человека – оба водителя, а также пассажир красного автомобиля. У одного водителя перелом плеча, ушиб стопы и травма головы, у второго – перелом бедра и травма головы. Пассажир получил ушибы и также травму головы.

Все потерпевшие доставлены в больницу.