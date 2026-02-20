Дома в центре Вологды остались без отопления

Источник фото: Скриншот видео вологжан

На перекрестке Советского проспекта и Предтеченской прорвало трубу

В ряде домов в центре Вологды отключено отопление. Причиной стала авария на теплосетях в районе перекрестка Советского проспекта и улицы Предтеченской.

Как пояснил глава города Сергей Жестянников, в настоящее время из тепловой камеры откачивают воду. На месте ЧП работают 3 бригады, 10 человек и 2 единицы техники.

По сообщению вологодских Telegram-каналов, под отключение попали 166 зданий, из которых 46 жилые, 11 зданий. В которых располагаются социальные учреждения.

Сергей Жестянников заверил, что держит ситуацию на контроле.