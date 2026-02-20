В Липином Бору погиб пожилой мужчина

Источник фото: ИА «Вологда регион»

Происшествие случилось накануне в многоквартирном доме

В Вашкинском районе в результате пожара погиб 79-летний мужчина. Происшествие случилось накануне около 11 часов утра в двухквартирном доме, расположенном в райцентре.

По информации регионального управления МЧС, после сообщения о возгорании на место происшествия выдвинулись 10 специалистов и 4 автомобиля.

«Звено газодымозащитной службы обнаружило в квартире 79-летнего собственника. К сожалению, мужчина погиб», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара горела внутренняя отделка квартиры и крыша. Также повреждена кровля над соседней квартирой. Предварительная причина возгорания – аварийный режим электропроводки.