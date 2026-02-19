Под Грязовцем поймали пьяного камазиста — профессионального нарушителя ПДД

Источник фото: УМВД ВО

Поздним вечером в деревне Слобода Грязовецкого округа задержали водителя КамАЗа, который сел за руль сильно нетрезвым. Сигнал поступил в полицию, и инспекторы сразу выехали на место. Машину остановили на выезде из населённого пункта.

39-летний водитель попытался скрыться от ответственности — перелез на пассажирское сиденье, но это его не спасло. Алкотестер показал 1,011 мг/л — это в шесть раз выше допустимой нормы.

При проверке выяснилось, что мужчина за последние три года более 70 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Теперь на него снова составили протокол за пьяное вождение. КамАЗ правоохранители поместили на специализированную стоянку.