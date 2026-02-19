Новости

Пенсионерка пострадала под колесами иномарки в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП получила травмы

Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области

Происшествие случилось на улице Чернышевского


В Вологде 63-летняя женщина получила травмы в результате ДТП. Происшествие случилось накануне у дома №135 на улице Чернышевского.

В городском отделе Госавтоинспекции пояснили, что женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда попала под колеса китайского «Чери Тигго». 62-летний водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Женщина получила различные травмы и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. Обстоятельства аварии выясняют госавтоинспекторы.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Сергей Жестянников расскажет вологжанам о преобразовании города
Зданию бывшей типографии в центре Вологды нашли необычное применение
Пожилая женщина погибла во время пожара в Вологде