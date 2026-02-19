Пенсионерка пострадала под колесами иномарки в Вологде

Источник фото: Управление Госавтоинспекции по Вологодской области

Происшествие случилось на улице Чернышевского

В Вологде 63-летняя женщина получила травмы в результате ДТП. Происшествие случилось накануне у дома №135 на улице Чернышевского.

В городском отделе Госавтоинспекции пояснили, что женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, когда попала под колеса китайского «Чери Тигго». 62-летний водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Женщина получила различные травмы и была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. Обстоятельства аварии выясняют госавтоинспекторы.