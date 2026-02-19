Новости

Пожилая женщина погибла во время пожара в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
погибла в пожаре пожар

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области   

Происшествие случилось сегодня утром


В Вологде во время пожара погибла 83-летняя женщина. Происшествие случилось сегодня около восьми часов утра в пятиэтажном жилом доме по улице Казакова.

После поступления сигнала о возгорании на место происшествия выдвинулись порядка 30 огнеборцев.

«Сотрудники газодымозащитной службы вывели на улицу в спасательных устройствах 5 человек, среди которых был один несовершеннолетний. Ещё двоих, в том числе беременную женщину, эвакуировали при помощи автолестницы», - рассказали в региональном управлении МЧС.

По факту гибели женщины региональное управление следственного комитета начало процессуальную проверку. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

