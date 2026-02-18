Молодой устюжанин пытался заживо сжечь сводную сестру

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Парень подозревается в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью

В Устюжне 20-летний молодой человек попытался заживо сжечь сводную сестру. Преступление совершено ночью 17 февраля в котельной бани на улице Карла Маркса.

«Фигурант, находясь на работе в котельной бани, в ходе ссоры облил свою сводную 22-летнюю сестру легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. С полученными термическими ожогами пострадавшая сумела дойти до больницы и своевременно получить квалифицированную медицинскую помощь», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый уже дал признательные показания и на месте показал, как совершал преступление. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Сегодня районный суд Устюжны заключил задержанного под стражу. Следствие выясняет мотивы столь жесткого преступления.