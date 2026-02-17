Новости

Житель Харовска спокойно лег спать после убийства знакомого

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
убийство уголовное дело

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Преступление было совершено утром 15 февраля


В Харовске задержан местный житель, которого подозревают в убийстве 54-летнего знакомого. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, преступление было совершено утром 15 февраля.

«Фигурант, находясь в гостях в доме на ул. Седовцев в г. Харовске, нанес несколько ударов ножом хозяину помещения, после чего лег спать. От полученных повреждений пострадавший скончался», - уточнили в следкоме.

В настоящее время подозреваемый задержан, следователи уточняют все обстоятельства преступления.

