Бытовой газ взорвался в квартире жилого дома в Череповце

Источник фото: Скриншот видео Telegram-канала Романа Маслова

По предварительным данным, один человек погиб

В Череповце в результате взрыва бытового газа погиб один человек. Происшествие случилось в квартире дома по улице Гоголя. Об этом сообщает глава города Роман Маслов в своем Telegram-канале. По его словам, в ликвидации последствий ЧП участвовали 11 единиц спецтехники. На данный момент открытое горение ликвидировано.

«Сегодня на пульт 01 поступил вызов о том, что в доме на улице Гоголя, 29, на втором этаже произошёл взрыв. На место пожара было отправлено шесть пожарных подразделений: четыре автоцистерны, штаб пожаротушения и лестница, а также скорая помощь, реанимация и сотрудники полиции и спасательная служба. По прибытии из квартиры на втором этаже наблюдалось открытое горение. Звено ГДЗС вскрыло входную дверь, сразу обнаружили человека в квартире, передали сотрудникам скорой помощи и приступили к тушению пожара», - рассказал директор Центра по защите населения и территорий от ЧС Андрей Горчаков.

По его словам, в результате ЧП погиб 92-летний собственник жилья. Его 60-летняя дочь спасена и в настоящее время находится в больницу.

Глава города уточнил, что по предварительным данным, спасено 11 жильцов дома.