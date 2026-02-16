Чудо-кот Кузя спас ребенка в пожаре

В одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного в районе Северное Измайлово, произошло возгорание из-за короткого замыкания в потолочных светильниках.

Обвалившаяся часть потолка упала на диван в гостиной, что привело к его моментальному воспламенению. В момент происшествия 10-летний Жора находился в детской комнате один. Кот по кличке Кузя, заметив огонь, подбежал к мальчику и начал настойчиво мяукать, привлекая его внимание. Когда ребенок вышел из комнаты, чтобы выяснить причину беспокойства питомца, он увидел, что гостиная уже объята сильным пламенем.

Мальчик, взяв своего кота, немедленно покинул квартиру. Уже находясь в безопасности, он самостоятельно связался с экстренными службами, а затем бросился предупреждать соседей о случившемся.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано. Благодаря бдительности и своевременной реакции кота Кузи, никто из жильцов не пострадал. По данному факту возгорания проводится проверка.