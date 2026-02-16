Вологжанин забил до смерти своего знакомого

Причиной стало агрессивное поведение потерпевшего

В Вологде 33-летний мужчина забил до смерти своего 32-летнего знакомого. Преступление совершено утром 15 февраля в квартире дома по улице Строителей.

Как рассказал задержанный на допросе, причиной конфликта стало агрессивное поведение потерпевшего.

«В ходе допроса он пояснил, что причиной содеянного явилось агрессивное поведение потерпевшего, который пришел к нему домой для выяснения отношений. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.