Вологжанин утопил снегоход на Сухоне

Источник фото: Telegram-канал Сергея Щербакова

Происшествие случилось в субботу, 14 февраля

Вологжанин утопил снегоход на реке Сухона. Об этом сообщил глава Усть-Кубинского округа Сергей Щербаков.

«Пусть на улице зима и трещат морозы, река все равно таит в себе опасность. Вчера в истоке Сухоны провалился мужчина на снегоходе. Сам не пострадал, техника утонула», - пояснил Сергей Щербаков.

По его словам, на Сухоне есть места, где бьют ключи, поэтому лед в таких местах тонкий.