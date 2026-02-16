Вологжанин утопил снегоход на Сухоне
Источник фото: Telegram-канал Сергея Щербакова
Происшествие случилось в субботу, 14 февраля
Вологжанин утопил снегоход на реке Сухона. Об этом сообщил глава Усть-Кубинского округа Сергей Щербаков.
«Пусть на улице зима и трещат морозы, река все равно таит в себе опасность. Вчера в истоке Сухоны провалился мужчина на снегоходе. Сам не пострадал, техника утонула», - пояснил Сергей Щербаков.
По его словам, на Сухоне есть места, где бьют ключи, поэтому лед в таких местах тонкий.