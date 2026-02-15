Семья пенсионера защищает его от врачей в больнице

Хабаровская семья находится в конфликте с сотрудниками Краевой больницы №1 города.

Все дело в отношении к члену семьи – пенсионеру – находящемуся там на лечении.

Семья уверяет журналистов, что врачи оставили старика в коридоре, не предоставив место в палате. И это после операции на мозге и необходимости тишины для восстановления.

После мужчина был переведён в палату, но вскоре выселен из нее. Причиной было названо улучшение состояния и обещание скорой выписки из больницы.

Семья говорит, что мужчина полностью недееспособен и может только моргать. Сообщается, что у несчастного пролежни и опасность серьезного заражения. Так был там уход за человеком в беспомощном состоянии?

Дочь потерпевшего говорит, что «за две недели в больнице он заживо сгнивает».

Семья обратилась в СК РФ, сотрудники возбудили уголовное дело. Близкие переживают, что дело могут замять.