Семья пенсионера защищает его от врачей в больнице
Хабаровская семья находится в конфликте с сотрудниками Краевой больницы №1 города.
Все дело в
Семья уверяет журналистов, что врачи оставили старика в коридоре, не предоставив место в палате. И это после операции на мозге и необходимости тишины для восстановления.
После мужчина был переведён в палату, но вскоре выселен из нее. Причиной было названо улучшение состояния и обещание скорой выписки из больницы.
Семья говорит, что мужчина полностью недееспособен и может только моргать. Сообщается, что у несчастного пролежни и опасность серьезного заражения. Так был там уход за человеком в беспомощном состоянии?
Дочь потерпевшего говорит, что «за две недели в больнице он заживо сгнивает».
Семья обратилась в СК РФ, сотрудники возбудили уголовное дело. Близкие переживают, что дело могут замять.