Суровый безбилетник наказал школьника

По существующему в интернете поверью, Омск – город, из которого невозможно выбраться.

Поэтому жителям остаётся из транспорта пользоваться именно внутригородскими маршрутами. Но не все жители готовы платить за такой урезанный функционал.

Местные телеграм-каналы сообщают , что в троллейбусе №16 произошла драка между мужчиной и подростком. Мужчина не заплатил за проезд и действием оскорбился на замечание подростка об этом. Еще этот мужчина побил сам троллейбус и накричал на кондуктора.

Разве может быть место в общественном транспорте хамству, жлобству и прочей дикости?

С другой стороны, если бы подросток хорошо думал головой и имел инстинкт самосохранения, он не получил бы физического урона. Ведь парня никто не заставлял жертвовать собой, чтобы помочь посторонней женщине, выполняющей свою работу.

Все дело в воспитании. И обе стороны заслуживают критику из-за неправильного воспитания. А то получилось так, что любишь борзо кататься со ссорами - люби и обниматься в драке.