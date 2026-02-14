Судья пожалела преступника после пикантного обещания

На что способна женщина-судья, показал случай в американском Луисвилле.

20-летний афроамериканец был признан судом присяжных виновным в изнасиловании 7-летней девочки. Он многократно изнасиловал ее, сделав инвалидом. Присяжные дали ему 65 лет тюрьмы. Но женщина судья той же национальности, что и преступник, имеет свой взгляд.

После обещания преступника изнасиловать судью, детального описания своих планов и заявлений об отсутствии у него совести и сочувствия, судья вынесла свое решение. Она сократила срок с 65 лет тюрьмы до 20.

Мотивировала это женщина тем, что преступник жил в угнетении в стране и ему нужно дать второй шанс.

Ирония судьбы стендапера Нурлана Сабурова. Комику в Казахстане грозит срок лишения свободы до 12 лет

Этот приговор уже расценен в соцсетях как ожидаемое и системное следствие целенаправленной политики.