Судья пожалела преступника после пикантного обещания
На что способна женщина-судья, показал случай в американском Луисвилле.
20-летний афроамериканец
После обещания преступника изнасиловать судью, детального описания своих планов и заявлений об отсутствии у него совести и сочувствия, судья вынесла свое решение. Она сократила срок с 65 лет тюрьмы до 20.
Мотивировала это женщина тем, что преступник жил в угнетении в стране и ему нужно дать второй шанс.
Этот приговор уже расценен в соцсетях как ожидаемое и системное следствие целенаправленной политики.