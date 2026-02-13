Новости

Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП в Череповце

Александр Черняткин
корреспондент
Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца

Потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу


В Череповце в результате ДТП травмы получила восьмилетняя девочка. Происшествие случилось накануне на улице Молодежной.

По информации городского отдела Госавтоинспекции, автомобиль «Шевроле Ланос», которым управлял 44-летний мужчина, сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочку с травмами доставили в областную детскую больницу №2.

