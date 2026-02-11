Новости

Молодой череповчанин зарезал своего знакомого

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области

Причины конфликта пока не известны


В Череповце по подозрению в убийстве задержан 19-летний молодой человек. Как сообщает региональное управление следственного комитета, парень подозревается в убийстве 33-летнего приятеля.

«По версии следствия, днем 10 февраля 2026 года фигурант, находясь в гостях у знакомого в квартире дома на улице Первомайской в городе Череповце, несколько раз ударил его ножом, причинив смертельные повреждения», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств конфликта.

