Очередное ДТП со школьным автобусом произошло в Вологодской области

Источник фото: Госавтоинспекция Вологодского округа

Авария случилась накануне в Вологодском округе

В Вологодской области произошло очередное ДТП со школьным автобусом. Авария случилась накануне на первом километре автодороги Непотягово – Спасское – Козицыно.

Как сообщает газета Вологодского округа «Маяк», водитель автомобиля «Фольксваген», который ехал со стороны Спасского, не справился с управлением, в результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение со школьным автобусом.

Во время ДТП в автобусе находились четверо детей и один сопровождающий. К счастью, никто не пострадал.

Это уже шестое ДТП с участием школьных автобусов за пару последних месяцев. Неделю назад в также Вологодском округе из-за плохой дороги съехал в кювет автобус, который ехал из Майского в деревню Абакшино. В салоне находились 13 учеников и один взрослый человек. ДТП обошлось без пострадавших.

Двумя неделями ранее в том же Вологодском округе на трассе Вологда – Ростилово на выезде из села Первомайское в сторону Вологды женщина на автомобиле «Рено» не уступила дорогу школьному автобусу и врезалась в него.

Еще два ДТП произошли в Череповецком округе, одно - в Бабушкинском.