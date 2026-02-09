Водитель иномарки погиб в ДТП в Кирилловском округе

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла на трассе Вологда – Медвежьегорск

В ДТП в Кирилловском округе погиб 32-летний мужчина. Авария произошла накануне на 90-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.

Как утонили в региональном УМВД, автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 60-летняя женщина, выскочил на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Белджи.