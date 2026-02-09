Новости

Водитель иномарки погиб в ДТП в Кирилловском округе

Александр Черняткин
дети ДТП смертельные травмы

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла на трассе Вологда – Медвежьегорск


В ДТП в Кирилловском округе погиб 32-летний мужчина. Авария произошла накануне на 90-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.

Как утонили в региональном УМВД, автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 60-летняя женщина, выскочил на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Белджи.

«Травмы получили водитель «Тойоты» и две ее пассажирки 2008 г.р., а также две пассажирки Белджи 2005 г.р. Пострадавших доставили в медицинское учреждение», - уточнили в региональном УМВД.

