Водитель иномарки погиб в ДТП в Кирилловском округе
Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области
Авария произошла на трассе Вологда – Медвежьегорск
В ДТП в Кирилловском округе погиб 32-летний мужчина. Авария произошла накануне на 90-м километре автодороги Вологда – Медвежьегорск.
Как утонили в региональном УМВД, автомобиль «Toyota RAV4», которым управляла 60-летняя женщина, выскочил на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Белджи.
«Травмы получили водитель «Тойоты» и две ее пассажирки 2008 г.р., а также две пассажирки Белджи 2005 г.р. Пострадавших доставили в медицинское учреждение», - уточнили в региональном УМВД.