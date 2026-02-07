Молодая вологжанка арестована в Питере по подозрению в теракте

Источник фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Девушка спалила здание благотворительного фонда

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения 24-летней уроженке Вологды Елизавете Неуступовой, которая обвиняется в совершении теракта. Как сообщает издание «КоммерсантЪ», девушка бросила два «коктейля Молотова» в здание благотворительного фонда «Доброволец». В результате теракта помещение благотворительного фонда, где находился пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, выгорел полностью.

Девушка была задержана волонтерами движения «Спасем Донбасс», которые затем передали ее сотрудникам Росгвардии.

Елизавета приехала в Санкт-Петербург из Вологды для поступления в Технологический университет. Правда, по данным СМИ, позже она оставила учебу и устроилась работать в магазин одежды.

Во время избрания меры пресечения Неуступовой обвинение настаивало на определении подозреваемой в следственный изолятор, поскольку она может скрыться от следствия. В свою очередь защита Неуступовой утверждала, что девушка стала «жертвой наивности и доверия правоохранительным органам» и не понимала, как на самом деле работают органы.

Сама обвиняемая рассказала, что действовала по указке мошенников, которые представились сотрудниками российских спецслужб. По ее словам, неизвестные убедили ее изготовить «коктейли Молотова» и бросить их в подвал здания взамен на списание долга в размере 1 млн рублей. В телефоне девушки силовики нашли видео изготовления бутылок с горючей смесью, снятое для мошенников.

«Я признаю свою вину и сожалею о том, что было сделано. Действительно, я повелась на угрозы и уговоры со стороны третьих лиц. Я обязуюсь явиться в суд, у меня есть работа, стабильный заработок и я могу оплатить весь ущерб», — заявила в суде 24-летняя Елизавета Неуступова.

Суд, впрочем, согласился с доводами обвинения и отправил ее в СИЗО сроком на два месяца. Статья, по которой обвиняется задержанная, предусматривает наказание от 10 до 20 лет колонии.

Как сообщает РБК, Елизавета Неуступова – до бывшего директора вологодского отделения «Комсомольской правды» и бывшего журналиста ВГТРК.