Жителя Череповца обвиняют в убийстве двух человек

Источник фото: СУ СК РФ по Вологодской области убийство

От его рук погибли сожительница и сосед

В Череповце предъявлено обвинение 35-летнему местному жителю, который подозревается в убийстве своей сожительницы и нанесению смертельных травм соседу.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, в ноябре прошлого года мужчина на почве бытовой пьянки поссорился со своей сожительницей и ударил ее ножом с спину. Удар оказался смертельным. К этому уголовному делу присоединено дело, возбужденное по факту смертельного избиения соседа.

«Помимо этого, фигурант, пребывавший в квартире 45-летнего соседа, нанес хозяину жилища множественные удары руками по голове. Травмированный пострадавший был доставлен в больницу, где скончался спустя несколько дней от полученных повреждений», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.