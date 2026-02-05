Череповецкая девочка стала уголовницей из-за челленджей в интернете

В Череповце двух школьниц погубил соцсетевой челлендж. Летом 2025 года 14-летняя восьмиклассница вместе с подругой, ещё не достигшей возраста уголовной ответственности, попыталась украсть продукты из магазина, повторяя сценарий из роликов в интернете.

Девушки наполнили корзину лапшой, сладостями и энергетиками почти на две тысячи рублей. У кассы самообслуживания одна притворилась, что сканирует товары, а вторая быстро упаковала всё в рюкзак. Когда продавец потребовала оплатить покупки, они заявили, что уже всё оплатили, и попытались уйти. Сотрудники магазина их задержали.

Родители одной из девочек позже полностью возместили стоимость товаров, и ущерба магазин не понёс. Однако 14-летнюю участницу инцидента привлекли к уголовной ответственности за покушение на грабёж, совершённое группой лиц.

В суде школьница полностью признала вину и раскаялась. Она объяснила, что поступила так из любопытства и желания повторить увиденный в сети «челлендж». Суд учёл её чистосердечное признание, положительные характеристики, состояние здоровья родных и несовершеннолетний возраст.

Череповецкий городской суд признал её виновной, но назначил наказание мягче возможного — 60 часов обязательных работ. Затем, в связи с деятельным раскаянием, девочку и от этого наказания освободили, переквалифицировав деяние в преступление средней тяжести. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.