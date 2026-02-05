Китайский автомобиль врезался в автобус в Вологде

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Вологды

В аварии травмы получили два человека

Китайский автомобиль «Джили» врезался в автобус ПАЗ в Вологде. Авария произошла сегодня около шести часов утра в районе дома №132 по улице Ленинградской.

Как сообщает городской отдел Госавтоинспекции, 37-летний водитель легкового автомобиля не выдержал дистанцию и врезался в ПАЗ, который двигался в попутном направлении.

В аварии травмы получил водитель «китайца», а также 62-летняя пассажирка этого же автомобиля.

Детали аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.