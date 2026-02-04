Пенсионер сбил маленькую девочку в Череповце
Опубликовано
Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца ДТП
Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
В Череповце 74-летний пенсионер сбил 7-летнюю девочку. Происшествие случилось накануне на улице Моченкова.
Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, мужчина за рулем автомобиля «Киа Рио» сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая с травмами доставлена в областную детскую больницу №2.