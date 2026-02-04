Новости

Пенсионер сбил маленькую девочку в Череповце

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу


В Череповце 74-летний пенсионер сбил 7-летнюю девочку. Происшествие случилось накануне на улице Моченкова.

Как рассказали в городском отделе Госавтоинспекции, мужчина за рулем автомобиля «Киа Рио» сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая с травмами доставлена в областную детскую больницу №2.

