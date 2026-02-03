Вологжанин пытался ввезти в областной центр почти 5 кг наркотиков

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области

Мужчина был задержан на трассе А-114

В Вологодском округе задержан 46-летний мужчина, который пытался ввезти в областной центр из ленинградской области почти 5 кг синтетического наркотика. Общая стоимость партии наркотика на черном рынке оценивается примерно в 22 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Вологодский районный суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Приняв во внимание характер выдвинутого против вологжанина подозрения, сведения о его личности, то, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, суд пришел к выводу, что на текущем этапе расследования уголовного дела существует реальная угроза того, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью», - рассказали в областном суд.

Подозреваемый заключен под стражу до 30 марта.