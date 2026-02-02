Попавшего в ДТП пенсионера сбил автомобиль в Вологодском округе

Источник фото: Пресс-служба УВД России по Вологодской области

Двойное ДТП произошло сегодня утром

В Вологодском округе пенсионера, попавшего в ДТП, сбил автомобиль. Происшествие случилось сегодня около половины девятого утра на 10-м километре автодороги Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола».

Как пояснили в управлении Госавтоинспекции, на трассе столкнулись два легковых автомобиля – «Шкода Октавия» и «Лада Калина», за рулем которой был 73-летний пенсионер. Оба водителя вышли из машин и вызвали сотрудников ДПС, чтобы оформить аварию.

В это время водителя «Лады» сбил фургон «Рено Кангу», которым управляла 28-летняя молодая женщина. Пенсионера с травмами доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.