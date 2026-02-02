Автомобиль скорой помощи перевернулся под Вологдой

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Авария произошла сегодня утром

Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП. Авария произошла сегодня около восьми часов утра на 9-м километре автодороги Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» в Вологодском округе.

Как пояснили в полиции, на трассе столкнулись корейский автомобиль «Ссанг Йонг» и машина скорой помощи. После удара скорая помощь врезалась в ограждение и перевернулась.

В результате ДТП пострадала пассажирка спецтранспорта. С травмой ноги и ушибами пострадавшую доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.