Массовая авария произошла в Грязовецком округе

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Происшествие случилось на трассе Москва – Архангельск

Массовая авария с участием грузовых автомобилей произошла накануне в Грязовецком округе. По информации пресс-службы УМВД, 41-летний водитель грузового автомобиля «Ситрак» с полуприцепом резко затормозил, чтобы не попасть в ДТП. Следовавший за ним «Ситрак», уходя от столкновения, съехал в кювет.

«Следовавший за ними грузовик «Ивеко» во избежание ДТП принял решение уйти на встречную полосу, где допустил столкновение с двигавшейся навстречу машиной «Газель» и попутно двигавшимся грузовиком КАМАЗ дорожной службы под управлением водителя 1975 г.р.», - уточнили в пресс-службе УМВД.

Двигавшийся следом легковой автомобиль «Равон» резко затормозил, съехал на обочину и врезался в «Ситрак», который ранее также оказался в кювете.

В результате массового ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка автомобиля «Равон», которая была доставлена в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.