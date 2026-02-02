Новости

Водитель отечественного автомобиля погиб под Соколом

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Происшествие случилось накануне вечером


В Сокольском округе погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2115. Происшествие случилось накануне около половины шестого вечера на 31-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово.

Как сообщили в региональном УМВД, 41-летний мужчина не справился с управлением автомобиля УАЗ, машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с отечественной «Ладой».

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте происшествия», - уточнили в региональном УМВД.

