Под Харовском после пожара обнаружен погибший мужчина

Происшествие случилось минувшей ночью

В окрестностях Харовска минувшей ночью во время пожара погиб 52-летний мужчина. Происшествие случилось на улице Лесной в деревне Бараниха.

Сотрудникам противопожарной службы очевидцы рассказали, что со стороны производственной базы идет дым.

По прибытию на место происшествия огнеборцы выяснили, что на базе горит бытовка.

«Во время тушения пожарные обнаружили внутри строения тело 52-летнего мужчины, который там ночевал. Для отопления помещения использовалась самодельная металлическая печь», - рассказали в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации печи погибшим.