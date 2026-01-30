Новости

Водитель лесовоза погиб в ДТП в Бабаевском округе

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ДТП смертельные травмы

Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Происшествие случилось накануне днем


В Бабаевском округе в результате ДТП погиб 42-летний водитель лесовоза. Происшествие случилось накануне днем на 79-м километре автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское.

Как пояснили в региональном УМВД, водитель КАМАЗа с полуприцепом, груженым лесом, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель лесовоза погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Под Харовском после пожара обнаружен погибший мужчина
Вологжанин стал серебряным призером Чемпионата России по пулевой стрельбе
Череповчанин избил друга, прогуливавшего работу