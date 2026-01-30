Водитель лесовоза погиб в ДТП в Бабаевском округе

Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП

Происшествие случилось накануне днем

В Бабаевском округе в результате ДТП погиб 42-летний водитель лесовоза. Происшествие случилось накануне днем на 79-м километре автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское.

Как пояснили в региональном УМВД, водитель КАМАЗа с полуприцепом, груженым лесом, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель лесовоза погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.