Водитель лесовоза погиб в ДТП в Бабаевском округе
Источник фото: УМВД России по Вологодской области ДТП
Происшествие случилось накануне днем
В Бабаевском округе в результате ДТП погиб 42-летний водитель лесовоза. Происшествие случилось накануне днем на 79-м километре автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское.
Как пояснили в региональном УМВД, водитель КАМАЗа с полуприцепом, груженым лесом, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водитель лесовоза погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняют сотрудники Госавтоинспекции.