«Сотрудники госорганов» выманили у сокольчанки более 3 млн рублей

Источник фото: Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Женщину убедили внести деньги в «федеральный резерв»

Мошенники выманили у пожилой жительницы Сокола более 3 млн рублей. жулики представились женщине сотрудниками госорганов и убедили перевести для безопасности свои сбережения в «федеральный резерв».

«Поддавшись уговорам, женщина передала курьеру мошенников все свои наличные деньги, больше 2 млн. рублей, которые хранила дома после продажи квартиры», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Через несколько дней жулики позвонили снова и убедили женщину снять со счетов все остальные деньги и также передать их курьеру.

Только когда женщина позвонила сыну и рассказала о произошедшем, мужчина понял, что мать стала жертвой мошенников. Всего потерпевшая передала жуликам 3 млн 110 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.