Магазин «Пятерочка» горит под Вологдой

Источник фото: Скриншот видео МЧС России по Вологодской области пожар

На тушение пожара брошены 52 огнеборца

В поселке Кувшиново Вологодского округа пожарные ликвидируют очаг возгорания в магазине «Пятерочка», в котором тлеют деревянные конструкции со вчерашнего вечера.

Как пояснили в региональном управлении МЧС, сообщение о задымлении в магазине поступило в начале шестого.

«Выяснилось, что в подвале здания происходит тление деревянных конструкций пола, находящихся под железобетонной стяжкой. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Специалисты продолжают работу на месте происшествия», - сообщили в ведомстве.

Специалисты выяснили, что незадолго до происшествия в здании проводились сварочные работы. Не исключено, что причиной пожара могла стать искра от сварочного аппарата.